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البحرين

شاهد | محتجون يتظاهرون ضدّ إسرائيل وسفارتها في البحرين

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بقلم:  يورونيوز
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احتجاجات ضد فتح السفارة الإسرائيلية بالبحرين في جزيرة سترة، جنوب العاصمة البحرينية، 1 أكتوبر 2021
احتجاجات ضد فتح السفارة الإسرائيلية بالبحرين في جزيرة سترة، جنوب العاصمة البحرينية، 1 أكتوبر 2021   -   حقوق النشر  MAZEN MAHDI/AFP or licensors
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اندلعت احتجاجات مناهضة لإسرائيل في البحرين الجمعة غداة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لافتتاح سفارة للدولة العبرية في البلاد.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع خلال إحدى التظاهرات ضمن احتجاجات متفرقة في الدولة الخليجية الصغيرة.

وسار المتظاهرون ملوحين بالأعلام الفلسطينية والبحرينية وهم يهتفون "الموت لإسرائيل" و"لا للسفارة الإسرائيلية في البحرين الإسلامية"، ولم ترد تقارير عن اعتقالات.

جاءت زيارة لبيد الخميس بعد عام من تطبيع البحرين للعلاقات مع إسرائيل، في خرق لعقود من الإجماع العربي حول عدم إقامة علاقات مع الدولة العبرية في غياب حلّ للقضية الفلسطينية.

كما أقامت الإمارات والسودان والمغرب علاقات مع إسرائيل في سلسلة من الاتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة وتعرف باسم "اتفاقيات أبراهام".

المصادر الإضافية • ا ف ب