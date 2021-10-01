ما هي أبرز الأحداث في قطر منذ استقلالها؟

ما أن نجت قطر الغنية بالغاز والنفط والتي تجري أول انتخابات تشريعية لها السبت، من قطيعة مؤلمة مع جيرانها من دول الخليج حتى برزت كوسيط رئيسي في أفغانستان.

فيما يلي الأحداث الرئيسية في قطر منذ استقلالها عام 1971.

عائلة آل ثاني تتولى السلطة

نالت قطر استقلالها عن بريطانيا في 3 أيلول/ سبتمبر 1971. عقب انهيار الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الاولى، أصبحت قطر محمية بريطانية عام 1916.

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر، تحكم قطر عائلة آل ثاني. أطاح الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بإبن عمه الأمير أحمد في شباط / فبراير 1972 وتولى السلطة.

أصبحت قطر في حزيران/ يونيو 1992 ثالث دولة خليجية بعد الكويت والبحرين توقع اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة بعد حرب الخليج 1990-1991 وتحرير الكويت من قبل تحالف بقيادة واشنطن إثر غزو العراق لها.

انقلاب غير دموي

في حزيران/ يونيو 1995، تولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السلطة بعد أن أطاح بوالده في انقلاب أبيض بينما كان الأخير في الخارج.

وفي آذار/ مارس 1999، أجريت أول انتخابات بلدية مباشرة وترشحت فيها نساء لأول مرة في الخليج.

وبين آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2003 دارت القيادة المركزية الأمريكية (سنتروم) غزو العراق من مقرها الرئيسي الذي أقيم في قطر قبل عام واحد.

دستور

تم تبني دستور جديد بأغلبية ساحقة في نيسان/ ابريل 2003 عبر استفتاء مهّد لهيئة برلمانية. وستكون السبت المرة الأولى بعد أن بدأ العمل بالدستور الجديد عام 2004، التي سيجري فيها انتخاب غالبية أعضاء مجلس الشورى (30 من أصل 45) بدلاً من تعيينهم من جانب الأمير.

اتصالات مع اسرائيل

في نيسان/ أبريل 2008، زارت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني الدوحة وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين قطر وإسرائيل إلا أنهما تقيمان اتصالات غير رسمية.

كأس العالم

في كانون أول / ديسمبر 2010، تم اختيار قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وهي أول دولة عربية تنظم المونديال.

دعم الربيع العربي

دعمت قطر الانتفاضات الشعبية في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا خلال الربيع العربي الذي انطلق عام 2011 وبشكل أساسي عبر التغطية الإخبارية التلفزيونية المتواصلة التي قدّمتها شبكة الجزيرة.

وفي تشرين أول / أكتوبر 2012، زار أمير قطر حينها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قطاع غزة والتقى أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم القطاع. وتعد قطر أحد الممولين الرئيسيين للقطاع.

الأمير يتنحى

في حزيران/ يونيو 2013، تنازل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن العرش لصالح نجله الشيخ تميم (33 عاماً) وهو أمر يحدث للمرة الأولى في التاريخ الحديث للعالم العربي.

أزمة دبلوماسية

في حزيران/ يونيو من عام 2017، قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر وأوقفت الرحلات الجوية إلى الدوحة، وطالبتها بقطع روابط مزعومة بجماعات إسلامية متطرفة، وهو ما تنفيه قطر، وأن تنأى بنفسها عن إيران.

أعلنت قطر في كانون أول/ ديسمبر 2018 انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

في كانون ثاني/ يناير 2021، أعلنت السعودية والدول الثلاث الأخرى التي قطعت علاقاتها بقطر، استعادة الروابط مع الدوحة.

إلغاء بنود من نظام "الكفالة"

في تشرين أول/ أكتوبر 2019، أعلنت قطر اجراءات لإلغاء جوانب رئيسية من نظام "الكفالة" المثير للجدل، بما في ذلك اشتراط حصول بعض العمال على إذن صاحب العمل لتغيير الوظائف وتصاريح لمغادرة البلاد.

أفغانستان

في آب/ اغسطس 2021، أصبحت قطر وسيطاً رئيسياً في ملف أفغانستان مع انسحاب القوات الأميركية ما ساعد في إجلاء الآلاف من الأجانب والأفغان، والتواصل مع قادة طالبان الحاكمين ودعم العمليات في مطار كابول.

وكانت قطر قد دعت حركة طالبان لفتح مكتب لها في الدوحة عام 2013 كقاعدة خلفية للمحادثات، وذلك بمباركة واشنطن.