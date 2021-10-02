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هندوراس

حريق كبير في جزيرة سياحية في هندوراس يأتي على 90 منزلاً

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بقلم:  يورونيوز
حريق هائل في جزيرة غواناجا، هندوراس، في 2 أكتوبر 2021
حريق هائل في جزيرة غواناجا، هندوراس، في 2 أكتوبر 2021   -   حقوق النشر  ANUAR ACOSTA
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اندلع حريق كبير في جزيرة سياحية صغيرة في هندوراس السبت وأتى على 90 منزلاً وأجبر مئات الأشخاص على إخلاء بيوتهم، قبل أن تؤكد السلطات أنه بات تحت السيطرة.

وتصاعد الدخان الأسود من الجزيرة فيما أسقطت المروحيات العسكرية المياه على النيران.

وهرع المواطنون بمساعدة الشرطة، إلى إنقاذ أسرة وأثاث ومقتنيات أخرى مع اقتراب النيران، حسبما أظهر تسجيلاً مصوراً نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

GABRIELA VALLADARES
أضرار ناجمة عن حريق في جزيرة غواناجا في جزيرة إيسلاس دي لا باهيا السياحيةGABRIELA VALLADARES

واندلعت النيران لأسباب مجهولة في ساعة مبكرة السبت في منازل على الساحل وامتدت بسرعة.

GABRIELA VALLADARES
منظر للأضرار الناجمة عن حريق هائل في جزيرة غواناجا، في جزيرة إيسلاس دي لا باهيا السياحية، هندوراس، 2 أكتوبر 2021GABRIELA VALLADARES

من جهته، أكد رئيس اللجنة الدائمة للتدخل الحكومي ماكس غونزاليس في مؤتمر صحافي أنه "تمت السيطرة على الحريق بالكامل".

وأضاف غونزاليس أنه تم تسجيل "تدمير 90 منزل وتضرر 120 مبنى آخر (...) وقد تضرر 2500 شخصا بشكل مباشر بينهم ثلاثة اصيبوا بجروح".

وجزيرة غواناخا البالغة مساحتها 19 كلم مربع، واحدة من جزر باي الثلاثة في هندوراس. والجزيرتان الأخريان هما رواتنا وأوتيلا.

المصادر الإضافية • ا ف ب