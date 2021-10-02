حريق كبير في جزيرة سياحية في هندوراس يأتي على 90 منزلاً

اندلع حريق كبير في جزيرة سياحية صغيرة في هندوراس السبت وأتى على 90 منزلاً وأجبر مئات الأشخاص على إخلاء بيوتهم، قبل أن تؤكد السلطات أنه بات تحت السيطرة.

وتصاعد الدخان الأسود من الجزيرة فيما أسقطت المروحيات العسكرية المياه على النيران.

وهرع المواطنون بمساعدة الشرطة، إلى إنقاذ أسرة وأثاث ومقتنيات أخرى مع اقتراب النيران، حسبما أظهر تسجيلاً مصوراً نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

أضرار ناجمة عن حريق في جزيرة غواناجا في جزيرة إيسلاس دي لا باهيا السياحية GABRIELA VALLADARES

واندلعت النيران لأسباب مجهولة في ساعة مبكرة السبت في منازل على الساحل وامتدت بسرعة.

منظر للأضرار الناجمة عن حريق هائل في جزيرة غواناجا، في جزيرة إيسلاس دي لا باهيا السياحية، هندوراس، 2 أكتوبر 2021 GABRIELA VALLADARES

من جهته، أكد رئيس اللجنة الدائمة للتدخل الحكومي ماكس غونزاليس في مؤتمر صحافي أنه "تمت السيطرة على الحريق بالكامل".

وأضاف غونزاليس أنه تم تسجيل "تدمير 90 منزل وتضرر 120 مبنى آخر (...) وقد تضرر 2500 شخصا بشكل مباشر بينهم ثلاثة اصيبوا بجروح".

وجزيرة غواناخا البالغة مساحتها 19 كلم مربع، واحدة من جزر باي الثلاثة في هندوراس. والجزيرتان الأخريان هما رواتنا وأوتيلا.