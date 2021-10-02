"نسب مشاركة كبيرة".. تغطية مباشرة لانتخابات مجلس الشورى في قطر

14:57

نسبة المشاركة

تغلق الصناديق في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية (قنا)، على أن يتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق مساء السبت.

ووصف تلفزيون قطر الحكومي نسب المشاركة بـ"الكبيرة"، وبلغت نحو 44.3 بالمئة اعتماداً على حسابات النسب الفردية في الدوائر.

وكانت نسبة المشاركة هي الأعلى في الدائرة 21 المشرب (الكعبان) وبلغت 57.71 بالمئة. أما أقل نسبة مشاركة فكانت في الدائرة 18 (أم صلال محمد) وبلغت 28.7 بالمئة.

وفي الدائرة الخامسة (العزيزية) فاز المشرح بالتزكية بحسب ما أعلنه التلفزيون الحكومي.