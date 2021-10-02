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قطر

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"نسب مشاركة كبيرة".. تغطية مباشرة لانتخابات مجلس الشورى في قطر

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بقلم:  يورونيوز
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مواطن قطري يقترع في انتخابات مجلس الشورى
مواطن قطري يقترع في انتخابات مجلس الشورى   -   حقوق النشر  Hussein Sayed/AP
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14:57

نسبة المشاركة 

تغلق الصناديق في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية (قنا)، على أن يتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق مساء السبت.
ووصف تلفزيون قطر الحكومي نسب المشاركة بـ"الكبيرة"، وبلغت نحو 44.3 بالمئة اعتماداً على حسابات النسب الفردية في الدوائر. 
وكانت نسبة المشاركة هي الأعلى في الدائرة 21 المشرب (الكعبان) وبلغت 57.71 بالمئة. أما أقل نسبة مشاركة فكانت في الدائرة 18 (أم صلال محمد) وبلغت 28.7 بالمئة. 
وفي الدائرة الخامسة (العزيزية) فاز المشرح بالتزكية بحسب ما أعلنه التلفزيون الحكومي. 
النسب بحسب الدوائر
14:45

انتقادات 

يقول منتقدون إن عدد من يحق لهم التصويت محدود جداً. ويعني وجود عدد كبير من العمال الأجانب في قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، أن المواطنين لا يشكلون سوى عشرة في المئة من السكان البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة، ومع ذلك لا يحق لجميع القطريين التصويت. 
وأثارت الانتخابات حساسيات قبلية بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة رئيسية أنفسهم غير مؤهلين للتصويت بموجب قانون يقصر التصويت على القطريين الذين كانت عائلاتهم موجودة في البلاد قبل عام 1930.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه تم استبعاد آلاف القطريين من العملية الانتخابية. 
14:43

ما هي سلطة المجلس المنتخب؟ 

ستكون للمجلس سلطة تشريعية وسيصادق على السياسات العامة للدولة والميزانية، لكنه لا يملك سيطرة على الهيئات التنفيذية التي تضع السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية في تلك الدولة الصغيرة الثرية المنتجة للغاز والتي تحظر الأحزاب السياسية.

وتشير أحدث قوائم صادرة عن الحكومة إلى أن 26 امرأة يخضن الانتخابات من بين نحو 234 مرشحاً في 30 منطقة. وتمت الموافقة على هذه الانتخابات في استفتاء على الدستور عام 2003 وتأتي قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. 

14:23

قطر تنتخب 

بدأ الناخبون في قطر التصويت هذا السبت في أول انتخابات تشريعية في البلد الخليجي لاختيار ثلثيْ أعضاء مجلس الشورى في انتخابات أثارت جدلاً داخلياً حول حق المشاركة في الانتخابات والمواطنة.

وبدأ الناخبون التوافد على مراكز التصويت حيث دخل الرجال والنساء أقساماً منفصلة للإدلاء بأصواتهم وانتخاب 30 من أعضاء المجلس المؤلف من 45 مقعداً، بينما سيواصل أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني تعيين الأعضاء الخمسة عشر المتبقين في المجلس.

امرأة قطرية تدلي بصوتها في الدوحة

تغطية مباشرة لانتخابات مجلس الشورى في قطر

المصادر الإضافية • وكالات