الصليب الأحمر: القوات الديمقراطية المتحالفة تقتل 8 مدنيين في الكونغو الديمقراطية

قتل جهاديون من تنظيم "القوات الديموقراطية المتحالفة" ثمانية مدنيين في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، حسب ما أعلن مسؤول بارز في الصليب الأحمر السبت، وذلك في حلقة جديدة من هجمات مماثلة.

وهاجم متمردون من "القوات الديمقراطية المتحالفة" أطراف بلدة كوماندا بإقليم إيتوري، حسبما أكد ديفيد بيزا مسؤول الصليب الأحمر في منطقة إيرومو لوكالة فرانس برس.

وعثر على جثث ثمانية مدنيين السبت، نقلها الجيش إلى مستشفى كوماندا قبل دفنها، وفق المسؤول.

وأحرق المهاجمون قرابة عشرة منازل وخطفوا عددا من الأشخاص، وفق المسؤول.

ووجه المتحدث باسم الجيش جول نغونغو أصابع الاتهام للمجموعة الجهادية وحليفتها "الجبهة الوطنية للتكامل الكونغولي".

وكوماندا المركز التجاري المهم على بعد 75 كلم جنوب بونيا عاصمة الإقليم، شهدت في الأسابيع القليلة الماضية هجمات عدة.

ونسب إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" في الفترة الأخيرة ارتباطها بتنظيم الدولة الإسلامية.

ومن بين مئات المجموعات المتمردة الناشطة في شرق الكونغو الديمقراطية على الحدود مع أوغندا ورواندا وبوروندي، تعتبر "القوات الديمقراطية المتحالفة" الأخطر.

منذ أيار/ مايو فرضت الحكومة حصاراً على إقليمي شمال كيفو وإيتوري، واستبدلت السلطات المدنية بعناصر من الجيش والشرطة لمكافحة المجموعات المسلحة.