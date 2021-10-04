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الإمارات العربية المتحدة

شركة الاتحاد للطيران تعتزم توظيف ألف من أفراد طواقم الضيافة الجوية في عشر مدن

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بقلم:  يورونيوز
رجل إماراتي يلتقط صورة سيلفي أمام طائرة الاتحاد للطيران الجديدة A380 في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.
رجل إماراتي يلتقط صورة سيلفي أمام طائرة الاتحاد للطيران الجديدة A380 في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.   -   حقوق النشر  Kamran Jebreili/Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu
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قالت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي يوم الاثنين إنها تعتزم تعيين ما يصل إلى ألف من أفراد طواقم الضيافة الجوية‭‭‭‭ ‬‬‬‬في ظل انتعاش الطلب على السفر مع تخفيف القيود على الحدود الدولية وزيادة العمليات.

وأضافت الناقلة المملوكة لحكومة الإمارة أنها ستنظم فعاليات توظيف في عشر مدن، منها أبوظبي وبيروت وأمستردام وبرشلونة وميلانو، من 11 أكتوبر تشرين الأول حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال جهاد متَى رئيس قسم الأداء والمساندة للطواقم في الاتحاد للطيران في بيان: "كانت الأشهر الثمانية عشر الماضية في غاية الصعوبة، إلا أن أمامنا الكثير مما يمنح التفاؤل والإيجابية مع تخفيف قيود السفر. فقد قمنا بتعزيز عملياتنا التشغيلية لتلبي الزيادة الجديدة في الطلب".

المصادر الإضافية • رويترز