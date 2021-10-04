أطباء ليتوانيون يزيلون مسامير وصواميل تزن أكثر من كيلوغرام من معدة رجل

تملكت الدهشة أطباء في مستشفى في ليتوانيا بعد أن وجدوا أكثر من كيلوغرام من الأجسام المعدنية الصغيرة داخل معدة رجل.

وصف الأطباء في مستشفى كلايبيدا حالة المريض بأنها غير عادية، حيث احتوت معدته على مجموعة متنوعة من المسامير والبراغي والصواميل والمسامير الخشبية.

ونقل المريض إلى المستشفى بعد أن اشتكى من آلام شديدة في البطن، وبعد التصوير بالأشعة تبين أن الأجسام المعدنية التي يصل طول بعضها إلى 10 سم، قد مزقت معدته.

وفق الجراحين، أزيلت جميع الأجسام الغريبة من بطنه خلال عملية استغرقت ثلاث ساعات.

وقال الجيرداس سلبافيسيوس، كبير الجراحين في مستشفى كلايبيدا، لوسائل إعلام محلية: "لم نر شيئًا كهذا من قبل".

وأوضح الطبيب أن الرجل بدأ بلع أجسام معدنية مؤخراً بعد أن توقف عن شرب الكحول، وأضاف أن حالة المريض مستقرة بعد العملية وما يزال يخضع للمراقبة والعلاج.