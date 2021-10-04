شاهد: فرق الإنقاذ العمانية تحاول إجلاء السكان العالقين جراء إعصار "شاهين"

ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار المداري شاهين الذي ضرب عمان وإيران الأحد إلى 13 شخصا، بينما ظل صيادون إيرانيون آخرون في عداد المفقودين مع زحف الإعصار إلى سلطنة عمان، حيث من المنتظر أن تتراجع قوته.

وتحاول فرق الإنقاذ على إجلاء السكان العالقين في منازلهم بعدما حاصرتهم مياه الفيضانات.

وقالت السلطات العمانية إنها عثرت على جثة رجل جرفته مياه الفيضانات من سيارته. وتابعت، مع وصول العاصفة إلى اليابسة الأحد، تم العثور على جثة طفل غرق في الفيضانات فيما لقى شخصان من آسيا حتفهما في انهيار أرضي.

وعلقت رحلات الطيران وأغلقت المدارس مع هبوب الإعصار، حيث بلغت سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة على الساحل الشمالي للبلاد، بحسب وكالة الأنباء العمانية. كما علقت بعض الرحلات الجوية من مطار مسقط الدولي وإليه بسبب الإعصار، بحسب تغريدة لمطارات عمان "تجنبا لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر" للأجواء المناخية.

وكانت السلطات العمانية قد أعلنت عن إجازة رسمية الأحد والإثنين. وخلت الشوارع تقريبا من المارة في العاصمة مسقط، فيما حاولت السيارات القليلة عبور السيول.

وبث التلفزيون العماني الرسمي صورا لطرق ووديان غمرتها الفيضانات مع توغل الإعصار في عمق السلطنة، ووصول أطرافه الخارجية إلى حدود دولة الإمارات المجاورة.

وغالبا ما تتعرض السلطنة للعواصف، حيث واجهت مناطق شمال عمان لأمطار غزيرة وبَرَد ورياح قوية في تموز/يوليو. وأسفر الإعصار "ميكونو" الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان، عن وفاة 11 شخصا في العام 2018.

وعمان التي يناهز عدد سكانها 4,6 ملايين نسمة، فتحت حدودها أمام السياح الأجانب الشهر الماضي بعد فرضها إغلاقا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

والدولة الخليجية المعروفة بتراثها الغني وسواحلها وتضاريسها الخلابة، تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط العالمية منذ عام 2014 ومن تداعيات كوفيد-19 الاقتصادية.

وقد كانت السلطنة تعول على السياحة لدعم الاقتصاد المتعثر، لكن انهيار السفر الترفيهي الدولي أعاق خططها.

صيادون مفقودون في إيران

وفي إيران، نقلت وكالة أنباء مجلس الشورى الإيراني عن نائب رئيس المجلس علي نيكزاد قوله إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في ميناء تشابهار في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق البلاد. وقال حاكم المحافظة حسين مودرس خياباني لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) إن "البنية التحتية بما في ذلك المنشآت الكهربائية والطرق تضررت". وأضاف أن مركز العاصفة كان على بعد 220 كيلومترا قبالة سواحل المحافظة.

كما أفاد التلفزيون الرسمي بأن رجال الإنقاذ عثروا على جثة واحد من خمسة صيادين فقدوا قبالة قرية باساباندر بالقرب من حدود الجمهورية الإسلامية مع باكستان. وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، الأحد إنه يخشى مقتل ما يصل إلى ستة صيادين بسبب الإعصار.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الهندية، أكبر المتنبئين بالأعاصير التي تجتاح المحيط الهندي، من أن الرياح القادمة من الإعصار شاهين بلغت سرعتها حاليا 90 كيلومترا في الساعة وستستمر في التراجع خلال الساعات القادمة. كما توقعت أن تضعف العاصفة، وتتحول إلى منخفض استوائي.

وصل شاهين إلى اليابسة مع رياح بلغت سرعتها 150 كيلومترا في الساعة.

تأهب في الإمارات

تتجهز الإمارات العربية المتحدة للتأثير المحتمل لإعصار "شاهين"، وحثّت سلطات الطوارئ السكان على تجنب الشواطئ والمناطق المنخفضة. وقد توقع "المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل" أن تتأثر بعض المناطق على ساحل البلاد الشرقي بين يومي الأحد والثلاثاء.

وأكدت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" في إحاطة إعلامية السبت أن "الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد للتعامل مع الحالية المدارية القادمة".

ونقل "مكتب أبوظبي الإعلامي" الأحد أن السلطات تحثّ الشركات في مدينة العين المجاورة لسلطنة عمان على العمل عن بعد حتى الثلاثاء، بينما سيدرس الأطفال عن بُعد يومي الإثنين والثلاثاء. وطُلب من سكان مدينة العين "تجنب الخروج من المنزل إلا للحالات الطارئة".

وأصدرت الإمارات تحذيرات للسكان من أن الإعصار متوجه إلى البلاد. وتزايدت سرعة الرياح في الإمارات اعتبارا من الأحد، حيث اجتاحت ساحات معرض "إكسبو 2020"، الذي انطلق مؤخرا في دبي.

وتشهد منطقة الخليج عواصف تحصد أرواحا بشرية بشكل دوري.