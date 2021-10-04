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إسبانيا

إسبانيا تخصص 200 مليون يورو كمساعدة لجزيرة لا بالما بسبب ثوران بركانها

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بقلم:  يورونيوز
بركان لا بالما يواصل قذف حممه في الجزيرة منذ 19 أيلول/سبتمبر 2021
بركان لا بالما يواصل قذف حممه في الجزيرة منذ 19 أيلول/سبتمبر 2021   -   حقوق النشر  AP Photo
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أعلن الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن تخصيص نحو 200 مليون يورو لمساعدة جزيرة لا بالما في أرخبيل الكناري على التعافي من الأضرار التي أحدثها البركان الذي يواصل قذف حممه ونفث رماده.

وأوضح سانشيز في تصريح للصحفيين على إثر زيارته الثالثة لجزيرة لا بالما، يوم أمس الأحد، أن المبلغ المذكور سيتم إنفاقه من أجل ترميم البنية التحتية المتضررة، وإعادة تأهيل القطاع السياحي في الجزيرة المنكوبة.

وكان البركان في جزيرة لا بالما بدأ ثورانه في 19 أيلول/سبتمبر الماضي، وأطلق حتى الآن نحو 80 مليون متر مكعب من الصخور المنصهرة، حسب تقديرات العلماء، ما أدى إلى تضرر أكثر من ألف مبنىً وتخريب مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وتهجير الآلاف من سكّان الجزيرة.

ولفت رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن الخطة المتعلقة بإعادة إعمار الجزيرة والتي يتم العمل عليها حاليا، تقوم على عدة مراحل، منها تخصيص أكثر من مليون يورو كمساعدة عاجلة للمتضررين، و"إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير المياه والحد من البطالة وإنعاش الزراعة والقطاع السياحي"

المصادر الإضافية • أ ب