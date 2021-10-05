إقلاع مركبة تحمل مخرجاً وممثلة روسيين لتصوير أول فيلم في الفضاء

أقلع الثلاثاء صاروخ "سويوز" يحمل مخرجاً وممثلة روسيين مكلفين تصوير أول فيلم روائي طويل في الفضاء في التاريخ، على ما أظهرت مشاهد نقلتها مباشرة وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

وانطلقت المركبة من قاعدة بايكونور في كازاخستان، ويتوقع أن تلتحم بمحطة الفضاء الدولية في الساعة 12,12 بتوقيت غرينيتش.

وأمام المخرج كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد 12 يوماً لإنجاز فيلمهما الذي يحمل عنواناً موقتاً هو "التحدي".