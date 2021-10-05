عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

كازاخستان

إقلاع مركبة تحمل مخرجاً وممثلة روسيين لتصوير أول فيلم في الفضاء

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الممثلة بيريسيلد والمخرج شيبينكو ورائد الفضاء شكابلروف أعضاء طاقم سويوز إم إس -19 بعد مؤتمر صحفي في منشأة الإطلاق الروسية في بايكونور كوزمودروم، كازاخستان، 4 أكتوبر 2021
الممثلة بيريسيلد والمخرج شيبينكو ورائد الفضاء شكابلروف أعضاء طاقم سويوز إم إس -19 بعد مؤتمر صحفي في منشأة الإطلاق الروسية في بايكونور كوزمودروم، كازاخستان، 4 أكتوبر 2021   -   حقوق النشر  AP Photo
حجم النص Aa Aa

أقلع الثلاثاء صاروخ "سويوز" يحمل مخرجاً وممثلة روسيين مكلفين تصوير أول فيلم روائي طويل في الفضاء في التاريخ، على ما أظهرت مشاهد نقلتها مباشرة وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

وانطلقت المركبة من قاعدة بايكونور في كازاخستان، ويتوقع أن تلتحم بمحطة الفضاء الدولية في الساعة 12,12 بتوقيت غرينيتش.

وأمام المخرج كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد 12 يوماً لإنجاز فيلمهما الذي يحمل عنواناً موقتاً هو "التحدي".