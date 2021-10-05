اشتبك مزارعو كوكا مع الشرطة في العاصمة البوليفية لاباز الاثنين، في أحدث حلقة في سلسلة مواجهات عنيفة مستمرة منذ أسبوعين تقريباً.

وفرقت الشرطة المزارعين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بعد أن ألقى المتظاهرون مفرقعات شديدة الانفجار.

تتصارع العديد من نقابات مزارعي الكوكا منذ أشهر على قيادة جمعية المزارعين في لاباز، وتسعى للحصول على تصاريح لبيع أوراق الكوكا في السوق المحلية.

هناك ما يقدر بنحو 100 ألف مزرعة كوكا قانونية في بوليفيا، وشراء وبيع أوراق الكوكا قانوني في أسواق معينة تديرها نقابات الكوكا.