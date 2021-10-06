أميركي يقاضي عرّافة نكثت وعدها بإصلاح أوضاعه العاطفية

رفع أميركي دعوى قضائية في حق عرّافة بسبب نكثها وعداً كانت قد قطعته له بأن تزيل لعنة عاطفية تلاحقه من دون أن تحقق أي نتيجة.

وقد وقع الرجل ماورو ريستريبو عبر الإنترنت على العرّافة صوفيا أدامز "الوسيطة الروحانية المتخصصة في الشؤون العاطفية"، واستعان بها لمساعدته على الخروج من أزمة يمر بها حاليا في علاقته الزوجية.

ويؤكد ريستريبو أن العرّافة سحبت بطاقات له ووعدته بإصلاح الوضع مع زوجته إذا ما دفع لها 5100 دولار للقيام بتعويذة خاصة.

وقد وقع الرجل ضحية "ساحرة تعمل لحساب حبيبته السابقة"، وفق الدعوى التي تقدم بها في لوس أنجليس.

لكنّ رغم دفعه عربوناً سخياً قدره ألف دولار، لم يجد الرجل المقيم في لوس أنجليس أي تحسن في علاقته الزوجية وقرر مقاضاة العرّافة بتهمة الاحتيال.

وهو يؤكد أنه عانى من حالات أرق ونوبات قلق، ويطالب بتعويض مالي قدره 25 ألف دولار.