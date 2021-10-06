منظمة الصحة توصي بإعطاء أول لقاح للملاريا لدى الأطفال على نطاق واسع

أوصت منظمة الصحة العالمية الأربعاء بتوزيع أول لقاح ضد الملاريا للأطفال، الذين يعيشون في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق المعرضة للخطر على نطاق واسع.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان صحافي: "هذه لحظة تاريخية، لقاح الملاريا الذي طال انتظاره للأطفال هو تقدم علمي ولصحة الطفل ولمكافحة الملاريا. إن استخدام هذا اللقاح بالإضافة إلى الأدوات المتوافرة للوقاية من الملاريا يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح الصغيرة كل عام".

ويعمل لقاح "آر تي أس، أس" ضد طفيلي ينقله البعوض، ويعد أكثر الطفيليات فتكًا في العالم والأكثر انتشارًا في إفريقيا. ويعد اللقاح بارقة أمل بالنسبة لإفريقيا حيث تقتل الملاريا أكثر من 260,000 طفل دون سن الخامسة كل عام، ولا سيما مع تزايد المخاوف من مقاومة الملاريا للأدوية.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا: "على مدى قرون، أرقت الملاريا إفريقيا جنوب الصحراء وتسببت في معاناة هائلة، لقد علقنا طيلة سنوات أملنا على الحصول على لقاح فعال للملاريا، والآن وللمرة الأولى لدينا لقاح يوصى باستخدامه على نطاق واسع".

منذ عام 2019، بدأت ثلاثة بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء هي غانا وكينيا وملاوي في استخدام اللقاح في مناطق مختارة حيث يكون انتقال الملاريا معتدلًا إلى شديدًا، وبعد عامين من بدء أول اختبار على أرض الواقع لهذا اللقاح في العالم، أمكن إعطاء 2,3 مليون جرعة منه.