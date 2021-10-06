شاهد: احتجاج ضد "إلزامية" التطعيم ضد كورونا للعاملين في المدارس بنيويورك

نظم عاملون في إحدى مدارس مدينة نيويورك احتجاجا يوم الإثنين على فرض التطعيم ضد كوفيد-19.

ويُظهر أحد مقاطع الفيديو رجلين يفككان خيمة اختبار فيروس كورونا، في شارع مزدحم أثناء مسيرة المتظاهرين، وهم يهتفون "لا يوجد فرض للقاح".

وحذر رئيس البلدية بيل دي بلاسيو من أن العاملين في المدارس الذين لم يتلقوا اللقاح ضد كورونا سيضطرون الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر ولن يسمح لهم بالعمل هذا الأسبوع.