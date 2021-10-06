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شاهد: احتجاج ضد "إلزامية" التطعيم ضد كورونا للعاملين في المدارس بنيويورك

نظم عاملون في إحدى مدارس مدينة نيويورك احتجاجا يوم الإثنين على فرض التطعيم ضد كوفيد-19.

ويُظهر أحد مقاطع الفيديو رجلين يفككان خيمة اختبار فيروس كورونا، في شارع مزدحم أثناء مسيرة المتظاهرين، وهم يهتفون "لا يوجد فرض للقاح".

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وحذر رئيس البلدية بيل دي بلاسيو من أن العاملين في المدارس الذين لم يتلقوا اللقاح ضد كورونا سيضطرون الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر ولن يسمح لهم بالعمل هذا الأسبوع.

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