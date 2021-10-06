روسيا تعلن وفاة أكثر من 900 شخص بكوفيد-19 خلال 24 ساعة للمرة الأولى

أعلنت وزارة الصحة الروسية، الأربعاء، وفاة 929 شخص خلال 24 ساعة فقط بوباء كوفيد-19، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات تسجلها منذ بداية الجائحة.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إنه سجل 25133 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة طفيفة عن اليوم السابق.

وأجبرت موجة الوباء الجديدة عدة مناطق روسية على إعادة فرض إجراءات صحية، موضعية.

وترفع حصيلة اليوم الأخيرة إجمالي عدد الوفيات إلى 212.625 فيما أصيب أكثر من 7 ملايين ونصف مواطن بالفيروس.

وتعتبر روسيا البلد الخامس عالمياً الأكثر تضرراً بالوباء.