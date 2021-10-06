محكمة استئناف سعودية تؤيد حكم السجن الطويل على موظف بالهلال الأحمر

قالت شقيقة السعودي عبد الرحمن السدحان الموظف في الهلال الأحمر، إن محكمة استئناف سعودية أيدت حكم السجن الطويل، الذي أصدرته بحقه في وقت سابق من العام محكمة مختصة بقضايا الإرهاب.

وفي أبريل نيسان قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن السدحان الذي ألقت السلطات السعودية القبض عليه في مارس آذار 2018 حُكم عليه، حسبما ذكرت تقارير، بالسجن 20 عاما على أن يُمنع من السفر 20 عاما أخرى بعدها.

ولم تتلق رويترز على الفور ردا من مركز التواصل الحكومي السعودي على طلب للتعليق على الحكم، بينما أكد موقع "معتقلي الرأي" المنتقد للسلطات السعودية على تويتر، الحكم الصادر عن المحكمة.

وانتقد الموقع السلطات السعودية، قائلا أن اعتقال الأفراد تعسفيا أضحت ممارسة اعتادتها السلطات السعودية، وإن ذلك قد يكون بسبب تغريدة.

وكانت السلطات احتجزت السدحان في 12 مارس آذار 2018 من مكتب جمعية الهلال الأحمر في العاصمة الرياض حيث يعمل.

وقالت شقيقته أريج التي تحمل الجنسية الأمريكية وتطالب بإطلاق سراحه، إنه اعتُقل دون إذن رسمي أو اتهامات. وتقول منظمات حقوقية إن السلطات قبضت عليه عقب اختراق حسابه المجهول على تويتر. وقالت أريج في تغريدة يوم الثلاثاء إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم السابق الصادر عليه وإن أسرته تشعر بالصدمة.

وفي أبريل نيسان الماضي قالت جماعة منا لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف، إن السدحان حوكم لإدارته حسابين ساخرين على منصة تويتر واتُهم بتمويل الإرهاب ودعم تنظيم داعش أو التعاطف معه، وبإعداد وتصنيف وإرسال رسائل من شأنها المساس بالنظام العام والقيم الدينية.

وقالت أريج في مقطع فيديو هذا الأسبوع إن جلسات المحاكمة كانت سرية، وإن شقيقها حُرم من توكيل محام أو الاتصال بأسرته طوال المحاكمة، وإنه تعرض للتعذيب وهو محبوس. وفي الشهر الماضي قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها تشعر بقلق عميق إزاء اتهامات التعذيب الموجهة للسلطات السعوية.