شاهد: أربعة نمور بنغالية حديثة الولادة تمرح في حديقة حيوان مكسيكية

في الثالث من تموز/يوليو، ولدت أربعة نمور بنغالية في حديقة حيوان في مكسيكو، بعد فترة حمل بلغت 104 أيام. وولدت النمور من نمرين هما ألبرت وتشيتارا.

وبإمكان الزائر الآن رؤية النمور الصغيرة. وتقول لورينا أليخاندرا، وهي طبيبة بيطرية في حديقة حيوان غوادالاخارا إن تلك الحيوانات مرحة للغاية مضيفة أنها تلعب طوال الوقت بسبب صغر سنها.

وتشير أليخاندرا إلى أن النمور ينتابها الفضول بشكل دائم، إذ تكتشف العالم وتتعرف على الروائح والأصوات.