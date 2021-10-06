شاهد: بركان لا بالما يستمر بالثوران ويطلق حمماً بركانية أضخم

يستمر نشاط البركان الثائر في جزيرة لا بالما الإسبانية بشكل أقوى بعد هدوء نسبي خلال الفترة الماضية. البركان الذي تسبب بدمار نحو ألف منزل يواصل قذف الحمم الملتهبة صباح الأربعاء.

وزادت قوة ثوران البركان على مدار يوم الثلاثاء، وقذف من فوهته الرئيسية حمماً بركانية أضخم.

دمر البركان نحو 946 منزلا بالكامل، وتضرر ما يقرب من 100 منزل آخر، بينما يكافح المزارعون للحفاظ على مزارع الموز الباقية مروية بعد أن دمرت الحمم البركانية الطرق وأنابيب المياه.

بدأ الثوران البركاني في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأرغم السلطات على إجلاء أكثر من 6000 من سكان الجزيرة، التي تعد جزءا من أرخبيل جزر الكناري قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا.