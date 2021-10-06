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إيطاليا

شاهد: حريق ضخم يلتهم عشرات الحافلات في روما

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بقلم:  يورونيوز
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محطة حافلات فيا برينستينا في العاصمة الإيطالية روما.
محطة حافلات فيا برينستينا في العاصمة الإيطالية روما.   -   حقوق النشر  أ ب بواسطة مصالح الإطفاء الإيطالية
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دمرت حوالي 30 حافلة تابعة لشركة النقل البلدية في روما إثر حريق هائل نشب في الساعات الأولى من ليلة الإثنين إلى الثلاثاء. يأتي الحادث بعد يومين من تعرض جسر بونتي دي فيرو التاريخي في أوستينسي بضواحي روما لأضرار بالغة جراء حريق عشية الانتخابات المحلية في العاصمة.

وقالت شركة النقل البلدية في روما أتاك في بيان إن الحريق شمل "20 مركبة قديمة بدرجات متفاوتة من الضرر" ولم تسجل خسائر بشرية في الحريق. وأشار رجال الإطفاء، الذين وصلوا إلى مكان الحادث في الساعة 4:15، إلى "حوالي 30 حافلة" احترقت تماما.

وتضررت الحافلات التي وصفت بالمركبات القديمة تعمل بغاز الميثان بشكل تام.

لا يزال سبب الحريق مجهولا، لكن المحققين قاموا بإجراء المزيد من عمليات الفحص لتحديد ما إذا كان ذلك الحريق حادثا أو عملا متعمدا.

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ليست هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها حرائق في محطة للحافلات في روما. فقد دمرت ثلاث حافلات في جروتا روسا في أغسطس- أب إثر حريق وسبع حافلات في حريق آخر في يونيو- حزيران 2020 في مستودع ماجليانا.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس