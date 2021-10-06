شاهد: مودعون يحاولون اقتحام مصرف وسط بيروت ووقوع اشتباكات

اندلعت اشتباكات يوم الأربعاء بين الجيش اللبناني ومودعين حاولوا اقتحام بنك في وسط بيروت، مطالبين بالسماح لهم بسحب أموالهم التي جمدت في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الشديدة في لبنان.

ومنعت قوات الأمن اللبنانية المودعين من اقتحام المبنى والتسبب بمزيد من الأضرار.

فرضت البنوك المحلية قيودا غير رسمية على رأس المال منذ بدأت أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها.

في وقت سابق من هذا العام، وصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان بأنها واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم على مدار الـ 150 عاماً الماضية. وفي كانون الأول/ ديسمبر، حذر من أن الاقتصاد اللبناني يواجه "ركودا كبيرا وطويل الأمد"، حيث من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 20% بسبب رفض السياسيين تنفيذ إصلاحات من شأنها تسريع تعافي البلاد.