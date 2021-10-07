"سيناريو واقعي يطبق على الجميع".. فايزر تجري دراسة سريرية فريدة لفعالية لقاحها

أعلنت شركة فايزر الأربعاء، إنها بصدد إجراء دراسة حول مدى فعالية لقاحها من خلال تلقيح جميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً في بلدة توليدو غرب ولاية بارانا في البرازيل.

بحسب الشركة الأمريكية التي طورت لقاحها بالتعاون مع بيونتك الألمانية، تهدف الدراسة السريرية التي تتم بالتعاون مع السلطات الصحية البرازيلية ومستشفى محلي إلى دراسة مدة حماية اللقاح ضد فيروس كورونا بعد تلقيح جميع السكان، عن طريق خلق سيناريو واقعي.

وقالت فايزر عبر موقعها إن هذه المبادرة هي "الأولى والوحيدة من نوعها التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة الأدوية في دولة نامية".

وقالت غابرييلا كوتشارسكي، مسؤولة الصحة ببلدية توليده في مؤتمر صحفي، أن نحو 98 بالمئة من سكان البلدة، والبالغ عددهم 143 ألف نسمة، قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر، فيما تلقى بعض الأشخاص فقط لقاح أسترازينيكا أو لقاح سينوفاك الصيني.

وحصل 57 بالمئة تقريباً من السكان على جرعتين من لقاح ضد كورونا.

وأوضح ريجيس غولارت، وهو باحث مشارك في الدراسة أن الدراسة ستوفر فرصة لمراقبة السكان الذين تلقوا اللقاح على مدى زمني طويل يصل إلى عام، مما سيتيح للعلماء دراسة مدة الحماية من الفيروس بعد تلقي اللقاح إضافة لتأثيره على المتحورات الجديدة.

دراسات مماثلة سابقة

تم إجراء دراسة مماثلة من قبل معهد بوتانتان، أحد مراكز البحوث الطبية الحيوية الرائدة في البرازيل، في بلدة سيرانا، في ولاية ساو باولو، ولقاح سينوفاك الصيني.