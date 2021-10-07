الشرطة البريطانية تتعهد مراجعة اي أدلة جديدة ضد حاكم دبي في قضية اختراق هاتف الأميرة هيا

تعهدت الشرطة البريطانية الثلاثاء بمراجعة أي أدلة جديدة، تشير إلى أن حاكم إمارة دبي أجاز اختراق هواتف زوجته السابقة وفريق محاميها، بعدما توصلت محكمة بريطانية إلى أنه سمح باستخدام برنامج الكتروني للتجسس عليهم.

وقالت المحكمة العليا إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أجاز استخدام برنامج بيغاسوس ضد الأميرة هيا بنت الحسين، خلال نزاعهما القانوني على حضانة طفليهما في العاصمة البريطانية.

وقد تسيء هذه التطورات إلى الشيخ البالغ 72 عاما، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس وزرائها، وللعائلة الملكية البريطانية أيضا.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يصافح الملكة إليزابيت الثانية رفقة زوجته السابقة الأميرة هيا في لندن. 2016/06/15 اليستر غرانت/أ ب

وتعد دبي حليفا رئيسيا لبريطانيا في الخليج، في حين يتشارك الشيخ محمد بن راشد مالك اسطبلات "غودولفين"، مع الملكة البريطانية اليزابيث الثانية الشغف بسباقات الخيل، وهما يظهران في الكثير من الصور جنبا إلى جنب.

"قرصنة إلكترونية"

وقالت المحكمة العليا إن الشيخ محمد بن راشد أعطى "موافقته الصريحة أو الضمنية"، لاختراق هواتف الأميرة هيا البالغة 47 عاما وغيرها، بواسطة برنامج متوافر للحكومات فقط. وقال القاضي أندرو ماكفارلاين إن الشيخ كان مستعدا "لاستخدام مقدرات الدولة لتحقيق ما يراه صحيحا"، مشيرا إلى محاولة اختراق ستة هواتف على الأقل.

وقالت شرطة متروبوليتان لندن إن محققين خاصين باشروا تحقيقا العام الماضي، في "مزاعم عدة بارتكاب جرائم". وشملت هذه الجرائم "دخولا غير مصرح به لأجهزة الكترونية ورصدها، ومخالفات لقانون إساءة استخدام الحواسيب مرتبطة بستة مدعين".

وأمضى ضباط خمسة أشهر وهم يجرون تحريات "هامة" بالتعاون مع هيئات إنفاذ قانون شريكة، لكن التحقيق أقفل في شباط/فبراير. وقالت شرطة لندن إنه "جرى استكشاف جميع مسارات التحقيق قدر الإمكان"، مشيرة إلى أنه في ذلك الحين "استنفدت كل فرص التحقيق"، وأضافت: "سوف نراجع بالطبع أي معلومات أو أدلة جديدة تظهر أنها مرتبطة بهذه المزاعم".

ومن بين الذين تم اختراق هواتفهم، البارونة وعضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين فيونا شاكلتون، التي تمثل الأميرة هيا في المحكمة. وسبق أن تم تحذيرها هي وأعضاء آخرين من فريقها حول اختراق هواتفهم في آب/أغسطس 2020، بعد معلومة مررتها المحامية شيري بلير زوجة رئيس الوزراء الأسبق توني بلير.

والعام الماضي ذكرت شاكلتون التي مثلت الأمير تشارلز في قضية طلاقه من الأميرة الراحلة ديانا أنها ضحية قرصنة إلكترونية. وقالت خلال مناقشة في مجلس اللوردات في 5 تشرين الأول/أكتوبر: "بريدي الإلكتروني البرلماني وبريدي الإلكتروني الشخصي ورسائل الواتساب وصوري ورسائلي النصية مرئية لشخص آخر".

"مسألة إحراج؟"

وهناك اتفاقية في بريطانيا وضعت منتصف الستينيات، تقضي بعدم رصد الأجهزة الأمنية لاتصالات أعضاء البرلمان بشكل روتيني. ونفى الشيخ محمد بن راشد أي علم له باختراق الهواتف عبر برنامج بيغاسوس، وأشار محاموه إلى أن دولة أخرى مثل الأردن قد تكون مسؤولة في محاولة لإحراجه.

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تتسلم جائزة الإنجاز مدى الحياة من اتحاد الفروسية الدولي لتفانيها في رياضة الفروسية من قبل الأميرة هيا من الأردن في قصر باكنغهام ، أنتوني دفلين/أ ب

لكن كشف هذه المعلومات الجديدة يضر بحاكم دبي، في وقت تسعى فيه بريطانيا لتعزيز علاقاتها مع الإمارات، فقد ادعت ابنته الشيخة لطيفة التي قامت بمحاولة فاشلة للهرب من الامارات في آذار/مارس 2018 أنها كانت "رهينة" في أحد القصور وكانت تخشى على حياتها.

كذلك، قضت المحكمة العليا في لندن العام الماضي بأنه دبر أيضا إعادة ابنته الشيخة شمسة قسرا إلى الإمارات، بعدما كان اختفاؤها من مدينة كامبريدج عام 2000 موضع تحقيق للشرطة منذ فترة طويلة.

وفي هذه الأثناء منح ماكفارلاين حراسة قضائية لطفلي الأميرة هيا، من الشيخ محمد بن راشد البالغين 13 و9 سنوات، للسماح لهما بالعيش في لندن مع والدتهما.

وكانت الأميرة هيا الزوجة السادسة للشيخ محمد بن راشد، والأخت غير الشقيقة للملك الأردني عبد الله الثاني قد فرت إلى العاصمة البريطانية العام 2019، حيث طلبت هناك منحها أمرا لتجنب تعرضها لمضايقات.

وتم الكشف عن استخدام برنامج بيغاسوس لأغراض التجسس، على نشطاء وصحافيين وسياسيين ورجال أعمال في العالم في تموز/يوليو الماضي ما أثار جدلا واسعا.

وقال مصدر قريب من شركة "أن. أو. أس." المطورة للبرنامج لوكالة فرانس برس، إن المجموعة أوقفت خدمات بيغاسوس لحاكم دبي في كانون الأول/ديسمبر 2020، بما يتماشى مع الاجراءات الصارمة التي تتخذها الشركة في حال الاستخدام غير الشرعي لمنتجاتها.

وأفاد متحدث باسم "أن. أو. أس." عقب صدور الحكم الأربعاء قوله: "كلما ظهرت شكوك حول إساءة استخدام، فإن "أن. أو. أس." تحقق وتحذر وتنهي العقد"، وأضاف: "أن. أو. أس. لم تتردد في وقف عقود لزبائن سابقين تساوي أكثر من 300 مليون دولار".