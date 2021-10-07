فيديو: التلفزيون الإيراني يعرض مشاهد لقطع بحرية للحرس الثوري تطارد قطعا بحرية أميركية

بث التلفزيون الرسمي الإيراني الخميس شريطاً مصوّرا قال إنه يظهر مطاردة قطع بحرية تابعة للحرس الثوري، لقطع بحرية أميركية في الخليج، من دون تحديد تاريخها.

وشهدت مياه الخليج، لا سيما مضيق هرمز الاستراتيجي، مناوشات متكررة خلال الأعوام الماضية بين قطع بحرية للعدوين اللدودين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وتعود المرة الأخيرة التي تم فيها الإعلان عن حادث كهذا، الى أيار/ مايو الماضي. وتعقيباً على لقطات اليوم، أكد الأسطول الأميركي الخامس، ومقره البحرين، عدم تسجيل أي حادث بين الجانبين في الأيام الماضية.

وعرض التلفزيون شريطاً مدته نحو 65 ثانية، قال إن مصدره بحرية الحرس، ويظهر "القوة والتحكم الكامل في مواجهة القوات الأميركية والأجنبية في بحر عمان والخليج الفارسي".

وتظهر اللقطات الملتقطة من على متن زورق سريع، طرادين عسكريين على مقربة منه يرفعان العلم الأميركي، وعلى متن كل منهما عدد من الجنود.

ويسمع صوت شخص لا يظهر في اللقطات، وهو يردد عبر الاتصال اللاسلكي عبارات مثل "طاردوهما"، و"التقطوا الصور".

كذلك أظهرت اللقطات من مسافة بعيدة، ما بدت أنها حاملة طائرات والى جانبها سفينة عسكرية كبيرة.

ولم يصدر في طهران أي بيان يقدم تفاصيل إضافية بشأن هذه اللقطات.

وردا على سؤال لمكتب وكالة فرانس برس في دبي، قال المتحدث باسم الأسطول الخامس تيم هوكينز "لم يحصل أي تعامل غير آمن أو غير احترافي يتعلق بالبحرية الأميركية خلال الساعات الـ48 الماضية".

وكان الحرس الثوري أعلن في 11 أيار/ مايو، أنه حذّر قطعا بحرية أميركية بعد تصرف "غير مسؤول" من قبلها، بعيد إعلان البنتاغون إطلاق نيران تحذيرية باتجاه قوارب إيرانية في مضيق هرمز.

وفي أواخر نيسان/ أبريل، أعلنت البحرية الأميركية عن اقتراب زوارق هجومية ايرانية من سفينتين أميركيتين في المياه الدولية شمال الخليج، ما دفعها لإطلاق نيران تحذيرية. كذلك، كشفت البحرية أن قطعا إيرانية اقتربت من سفنها بشكل "عدواني" في مطلع الشهر ذاته.

وتتواجد البحرية الأميركية بشكل دوري في مياه الخليج. وغالبا ما اتهمت واشنطن طهران بنشاطات "استفزازية" في المنطقة، خصوصا في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس انتاج النفط العالمي.

وتزامن بث اللقطات مع إحياء بحرية الحرس الثوري يومها السنوي.

وقال قائدها العميد علي رضا تنكسيري في رسالة نشرها الموقع الالكتروني للحرس "سباه نيوز"، إن قواته تهدف بالتعاون مع القوات البحرية للجيش الى "ضمان أمن مستدام (...) في الخليج الفارسي وبحر عمان وبحر قزوين".