شركة "بيغاسوس" الإسرائيلية تلغي تعاقدها مع أبوظبي لاستخدام حاكم دبي نظامها للتجسس على زوجته السابقة

أنهت شركة (إن.إس.أو) ومقرها إسرائيل تعاقدها مع الإمارات العربية المتحدة لاستخدام أداة التجسس الحكومية القوية (بيغاسوس) لأن حاكم دبي كان يستخدمها لاختراق هواتف زوجته السابقة وبعض المقربين منها، حسبما قال محاموها أمام المحكمة العليا في إنكلترا.

وخلصت المحكمة العليا في انكلترا يوم الأربعاء إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء أصدر تعليماته بالتجسس على هواتف زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين ومحاميها وفريقها الأمني.

حدثت عملية التجسس العام الماضي خلال معركة الوصاية المستمرة في لندن بين الزوجين على طفليهما والتي تكلفت ملايين الدولارات.

وخلال الجلسات استمعت المحكمة إلى أن شركة (إن.إس.أو) ألغت عقدها مع الإمارات لخرقها قواعدها بشأن استخدام نظام بيغاسوس الذي يستخدم لجمع البيانات من الهواتف المحمولة لمجرمين أو إرهابيين مشتبه بهم.

وقالت الشركة إنها أغلقت ستة أنظمة لعملاء سابقين بعقود تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار. ولم تذكر أي تفاصيل.

ورفض الشيخ محمد استنتاجات المحكمة قائلاً إنها تستند إلى صورة غير مكتملة.

وقال في بيان إنه لطالما أنكر المزاعم التي وجهت ضده وما زال يفعل ذلك.

وظهرت عملية التجسس على هيا والمرتبطين بها بمن فيهم المحامية فيونا شاكلتون المشرعة في مجلس اللوردات البريطاني في بداية شهر آب / أغسطس من العام الماضي.

وأدرك خبير إلكتروني يفحص الاستخدام المحتمل لنظام بيغاسوس ضد ناشط إماراتي أن الهواتف تم اختراقها وقام بنقل المعلومات وفقا للوثائق والأدلة المقدمة إلى المحكمة.

وقال مصدر مطلع على أعمال الشركة لرويترز إنه في الوقت نفسه تم تنبيه (إن.إس.أو) من قبل المبلغين عن سوء استخدام البرنامج لاستهداف هيا وفريقها القانوني.