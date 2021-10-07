التحالف يعلن تدمير طائرة ملغومة استهدفت مطار أبها

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة استهدفت مطار أبها الدولي يوم الأربعاء.

وذكر التحالف أن شظايا الطائرة المسيرة سقطت في المحيط الداخلي للمطار، مضيفا أن أربعة عاملين أصيبوا فضلا عن تهشم بعض الواجهات الزجاجية.

وقال التلفزيون إن حركة الملاحة في المطار عادت إلى طبيعتها بعد توقفها لفترة وجيزة.

وألقى التحالف باللوم في الهجوم على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مؤكدا أن استهداف المدنيين "جريمة حرب".

وأضاف التحالف أنه سيتخذ إجراءات لتحييد مصادر التهديد التي استخدمت في الهجوم.

وذكر التحالف في وقت لاحق أنه دمر موقع إطلاق الطائرة المسيرة بمحافظة صعدة اليمنية في عملية شملت منصة الإطلاق وطاقم التنفيذ.

كانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد ذكرت في وقت سابق الأربعاء على حسابها بموقع تويتر أن التحالف دمر ثلاثة زوارق مفخخة بمحافظة الحديدة اليمنية كانت مجهزة لتنفيذ هجمات وشيكة ضد المملكة.

وتدخل التحالف في اليمن عام 2015 لدعم قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بعدما أطاحت بها جماعة الحوثي.