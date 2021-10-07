السويد والدنمارك توقفان إعطاء لقاح موديرنا للشباب

بعد تقارير عن آثار جانبية نادرة محتملة، أوقفت الدنمارك والسويد استخدام لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 للشباب، الأربعاء.

وتشير البيانات الحديثة إلى زيادة التهاب عضلة القلب والتهاب التأمور (غشاء يحيط بالقلب).

وقالت وكالة الصحة السويدية في بيان إن "العلاقة واضحة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بلقاح موديرنا "سبايكفاكس"، خاصة بعد الجرعة الثانية". وأضافت أن "خطر الآثار ضئيل للغاية".

وفي السويد ستمنع السلطات بدءا من الآن إعطاء لقاح موديرنا للذين ولدوا بعد 1991.

من جهتها، أعلنت وكالة الصحة في الدنمارك أن جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً لن يحصلوا على لقاح موديرنا بعد الآن.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين حصلوا بالفعل على أول جرعة من موديرنا، فلن يحصلوا على جرعة ثانية من نفس اللقاح. وقالت وكالة الصحة السويدية "المناقشات جارية حول أفضل حل لهذه الفئة".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت السلطات السويدية أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً سيحصلون فقط على لقاح فايزر-بيونتك.

وفي أيار/مايو من العام الجاري، تمت الموافقة على لقاح لقاح فايزر بيونتك المضاد لكوفيد-19، من قِبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً.