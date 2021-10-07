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البرازيل

ضبط أطنان من الكوكايين في مرفأ ريو بالبرازيل

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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طرود تحتوي على حوالي خمسة أطنان من الكوكايين تم ضبطها في ميناء ريو دي جانيرو ، البرازيل ، في 5 أكتوبر 2021.
طرود تحتوي على حوالي خمسة أطنان من الكوكايين تم ضبطها في ميناء ريو دي جانيرو ، البرازيل ، في 5 أكتوبر 2021.   -   حقوق النشر  الشرطة الفدرالية البرازيلية/أ ب
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ضبطت خمسة أطنان من الكوكايين في مرفأ ريو دي جانيرو، وهي كمّية قياسية من المضبوطات في هذه الولاية الواقعة جنوب شرق البرازيل، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة الفدرالية أن "4,3 أطنان من المخدرات ضبطت في علب لمسحوق غسيل مخزّنة في حاوية، ثمّ تم ضبط كمية تقدر بنحو 700 كيلوغرام في حاوية أخرى، بمساعدة كلاب مدرّبة".

ونفّذت الشرطة عمليتها ليل الثلاثاء الأربعاء وفتحت تحقيقا "للكشف عن المسؤولين" عن عملية التهريب هذه التي "كانت وجهتها موزمبيق". وباتت البرازيل في السنوات الأخيرة محورا للاتجار بالكوكايين المنتجة في كولومبيا أو البيرو أو فنزويلا، والمهرّبة بحرا إلى أوروبا أو إفريقيا.

وكانت أكبر كمّية من الكوكايين ضبطتها السلطات في ولاية ريو دي جانيرو تعود إلى كانون الأول/ديسمبر، عندما عثر عناصر الشرطة على طنّين ونصف طنّ من هذه المخدرات داخل مرأب في إحدى الضواحي. وجرت أيضا عمليات عدّة في مرفأ سانتوس بالقرب من ساو باولو، أكبر موانئ أميركا اللاتينية.

وأوقفت الشرطة في السنوات الأخيرة عدداً من بارونات المخدرات في البرازيل على صلة بمافيا "ندرانغيتا" من كالابريا، التي تتحكّم بحصّة كبيرة من سوق الكوكايين العالمية.