الأمم المتحدة تنهي تحقيقاً وثَّق جرائم حرب محتملة في اليمن

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل يوم الخميس على إنهاء تفويض محققيه المستقلين الذين وجدوا أن جميع أطراف الصراع اليمني ارتكبوا أعمالاً قد ترقى إلى جرائم الحرب.

وقال نشطاء إن السعودية ضغطت بشدة لعدم الموافقة على مشروع القرار الغربي الذي كان سيمدد لعامين تفويض الفريق المستقل الذي وثق جرائم حرب محتملة في اليمن، من جانب أطراف منها التحالف الذي تقوده الرياض.

وجاء التصويت في المجلس المكون من 47 دولة عضوا ومقره جنيف باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا وتأييد 18 وامتناع سبعة عن التصويت وغياب دولة هي أوكرانيا.