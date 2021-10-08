العثور على آلاف الجرعات من اللقاح في القمامة بمصر.. والسلطات تفتح تحقيقا

أفادت السلطات أنها قررت فتح تحقيق عاجل في واقعة عثور عدد من الأهالي في قرية إبشاق على كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا، مرمية في إحدى القنوات المائية للقرية وعلى ضفافها.

وكان أهالي القرية أبلغوا السلطات عن وجود أكياس "مليئة بعشرات آلاف الجرعات" غير المستعملة للقاح كوفيدـ19 في القمامة، بعد أن تداول مستخدمو مواقع الإنترنت صورا للكميات المرمية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأجهزة الأمنية تحفظت على آلاف الجرعات من لقاح سينوفام الصيني. ونشر الإعلامي المصري حسن محفوظ نبأ فتح التحقيق في صفحته على موقع فيسبوك.

كما نشر موقع "أخبار مصر" على الإنترنت مطالبة عضو مجلس النواب المصري عن محافظة المنيا أحمد حته مطالبته بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة، في وقت "تسعى فيه البلاد إلى دفع أموال طائلة لتوفير اللقاحات ضد كوفيدـ19 حفاظا على حياة المصريين"، معتبرا أن من يقف وراء ذلك الفعل يستهدف مصر وأمنها القومي.

ويأتي ذلك في وقت سجلت وزارة الصحة المصرية 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و39 حالة وفاة يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، يقارب 400 ألف حالة، من ضمنهم 261612 حالة تمت معالجتها، و 17584 حالة وفاة.