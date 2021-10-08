حراس مركز احتجاز ليبيون يقتلون بالرصاص 5 مهاجرين على الأقل

قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، فيدريكو سودا، إن خمسة مهاجرين على الأقل قُتلوا بالرصاص في مركز احتجاز بطرابلس يوم الجمعة، بعد أنباء أفادت بأن عددا كبيرا من المهاجرين فروا من المركز فيما تجمع آخرون في شوارع قريبة.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن قوات الأمن الليبية اعتقلت أكثر من 5000 مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء في حملة على مدى الأسبوع المنصرم، ووضعتهم في مراكز احتجاز مكتظة بدون مرافق صحية.

وقال فيدريكو سودا، إن الاكتظاظ في مركز احتجاز غوط الشعال فجر حالة من الفوضى هناك، حيث ينام الناس في العراء وتنتشر قوات الأمن، وأضاف: "بدأ إطلاق للنار"، مضيفا أن خمسة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منها تويتر، عشرات الأشخاص يمرون عبر فجوة في سياج، وأعدادا أكبر يمشون في شوارع طرابلس. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة اللقطات على الفور.

وقال اثنان من سكان العاصمة الليبية إنهما شاهدا مهاجرين بأعداد كبيرة يركضون في شوارع تلك المنطقة. وشاهد صحفي من رويترز في وقت لاحق عشرات المهاجرين جالسين على الأرض يحاصرونهم حراس، وقال إن هناك وجودا أمنيا مكثفا في أنحاء المنطقة، مع سماع دوي إطلاق رصاص على نحو متفرق.