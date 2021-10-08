وكالة: روسيا سجلت أكثر من 49 ألف وفاة بكوفيد-19 في شهر آب-أغسطس

أعلنت وكالة الإحصاء الروسية روستات (Rosstat) الجمعة أن روسيا سجلت أكثر من 49000 حالة وفاة بكوفيد-19 في آب/أغسطس، وهو رقم ضعف الرقم الذي حددته السلطات رسمياً حتى الآن.

وأبلغ التقرير الرسمي للحكومة الروسية عن 24661 حالة وفاة في آب/أغسطس، فيما تواجه البلاد منذ بداية الشهر المذكور موجة جديدة وقوية من الوباء، حملها متغير دلتا.

وتواجه روسيا أيضاً حملة تطعيم بطيئة. وبحسب ما تقوله الوكالة، إن روسيا سجّلت منذ بداية انتشار كورونا فيها 400 ألف حالة وفاة وهذا يفوق بكثير ما أعلنت عنه السلطات.

وتعتمد الإحصائيات الحكومية على تعريف يصفه البعض بـ"المتشدد" لحالات الوفيات جراء الوباء. وتعتبر روسيا رابع أكثر دولة تضرراً في العالم. واستمر عدد الوفيات والإصابات الجديدة في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، محطماً الأرقام القياسية اليومية بانتظام.