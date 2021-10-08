سوريا تقول إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء ريف حمص

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية يوم الجمعة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوك إسرائيلي استهدف ريف حمص. وقال تلفزيون الإخبارية الرسمي السوري "عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الوسطى ووسائط الدفاع الجوي تتصدى له".

وفي الشهر الماضي، أطلقت إسرائيل صواريخ على دمشق وردت عليها الدفاعات الجوية وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية السورية.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية داخل سوريا في سياق الحرب الأهلية في البلاد، مستهدفة ما تقول إنها شحنات أسلحة يشتبه بأنها متجهة إلى حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران والذي يقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية.

ونادراً ما تقر إسرائيل أو تناقش في مثل هذه العمليات.

في آب/أغسطس الماضي، قال الجيش الروسي إن سوريا أسقطت 22 صاروخاً أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية على أهداف في الأراضي السورية. قبل أيام قليلة من ذلك، أفادت وسائل إعلام سورية بأن إسرائيل قصفت أهدافاً قرب محافظة القنيطرة الحدودية.