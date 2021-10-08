شاهد: انهيار سقالات بسبب العواصف في هونغ كونغ

ضربت عواصف قوية هونغ كونغ، ما تسبب في فيضانات نجم عنها إلحاق أضرار في أنحاء الإقليم. وخلال هبوب العواصف تطايرت سقالات وشبكات خشب الخيزران على جانب مبنى سكني. وذكرت وسائل إعلام محلية أن عاملا محاصرا قد توفي، فيما أنقذ رجال الإطفاء عمالا وسائقين لسيارتين حوصرتا تحت السقالات المنهارة. وقد أصدرت مصلحة الرصد الجوي في هونغ كونغ تحذيرا بشأن هبوب عاصفة ممطرة قوية، تشير إلى هطول أمطار بأكثر من 70 مليمترا في الساعة، وطلب من الناس البقاء في منازلهم، أو الاحتماء في مكان آمن. وفي وقت لاحق تم تخفيض مستوى التحذير من إشارة سوداء إلى أخرى حمراء، تشير إلى هطول أمطار بأكثر من 50 مليمترا في الساعة. وتقول مصلحة الرصد الجوي إن سبب العواصف والأمطار هو إعصار ليونروك الاستوائي والرياح الموسمية الشرقية.