منظمة الصحة العالمية تقترب من حل مسائل متعلقة بلقاح "سبوتنيك في" الروسي

أعلنت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن المنظمة "تقترب" من حل مسائل متعلقة بلقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لمرض كوفيد-19، دون ذكر موعد لإدراجه لاستخدام طارئ محتمل.

وذكرت المتحدثة فضيلة الشايب في إفادة في جنيف: "نحل معظم المشكلات على مهل".

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو هذا الشهر إنه تم تذليل كافة عقبات تسجيل لقاح "سبوتنيك في" لدى منظمة الصحة العالمية ولم يتبق سوى استكمال بعض الأوراق.

وكانت مجموعة "روس بيزنس كونسلتنغ" الإعلامية الروسية قد نقلت في وقت سابق عن سفير الاتحاد الأوروبي لدى موسكو اليوم أن روسيا أرجأت مراراً قيام الوكالة الأوروبية للأدوية بعمليات تفتيش ضرورية لاعتماد اللقاح الروسي المضاد لكوفيد-19 "سبوتنيك في" في الاتحاد الأوروبي.

وتقوم منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية بمراجعة اللقاح الروسي المستخدم في روسيا ووافقت أكثر من 70 دولة على استخدامه، وهذه المراجعة ضرورية لاعتماده في الأسواق خارج روسيا.

وتتهم روسيا الغرب برفض اعتماد لقاحها لأسباب سياسية، الأمر الذي يصعب على الروس السفر.

وقال السفير ماركوس إدرر خلال مقابلة مع المجموعة الإعلامية: "عندما يتحدث المسؤولون الروس عن العملية المؤجلة والمسيسة من الجانب الأوروبي، أعتقد في بعض الأحيان أنهم يشيرون إلى أنفسهم لأنهم هم من يسيسون الأمر".