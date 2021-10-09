شاهد: فرق الإنقاذ الجورجية تبحث عن عالقين تحت أنقاض بناية من سبعة طوابق انهارت على ساكنيها

تفقد رئيس الوزراء الجورجي عمليات الإنقاذ في موقع انهيار مبنى سكني من سبعة طوابق في ميناء باتومي الواقع على البحر الأسود الجمعة. ووعد غريبشفيلي ببذل "كل جهوده لمساعدة المتضررين".

وقال إيراكلي غريبشفيلي إن حوالي 300 من رجال الإنقاذ يعملون في الموقع، وأنهم "يمتلكون كل المعدات ويعملون بشكل مكثف". ولم يتم بعد التوصل إلى العدد الحقيقي للأشخاص العالقين تحت الأنقاض، لكن مصادر رسمية ترجح ارتفاعهم إلى 15 شخصًا.

وفي وقت سابق يوم الجمعة انتشل رضيع من بين الانقاض مصابا بجروح طفيفة. وفي غضون ذلك، فتحت الشرطة الجورجية تحقيقا لمعرفة سبب الانهيار.