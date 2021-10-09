فيديو | "ضوء الفجر" و"برعم الزهرة".. طوكيو تختار اسمين لحيوانيْ باندا عملاقة

ولد صغيران لحيوان الباندا العملاقة في حديقة حيوان أوينو في طوكيو في يونيو/ حزيران لكنهما حصلا على اسميهما اليوم الجمعة: لي لي للصغيرة، وشياو شياو لشقيقها التوأم.

اختير الاسمان من بين مئات الآلاف من الاقتراحات التي أرسلها المعجبون في أنحاء اليابان.

الصغيران التوأم اللذان ولدا في 23 يونيو/ حزيران وكانا في حجم راحة اليد، كبرا والآن أصبحا يتمتعان بالشكل المميز للباندا ببقع سوداء وبيضاء.

وأعلنت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي الاسمين خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي. وقالت إن اسم شياو شياو يعني "ضوء الفجر الذي يصبح أسطع" ويعني اسم لي لي برعم الزهرة قبل أن تصبح وردة جميلة.

وفي مقطع مصور قصير، لعبت كويكي مع التوأم اللذين كانا في فراش رضع صغير قبل أن يخلد الاثنان لغفوة. وتتمتع الباندا بشعبية ضخمة في اليابان. وقبل اتخاذ قرار الاسم، شكل مسؤولو طوكيو لجنة لاختيار الأسماء.

واختار مسؤولون من الحديقة وحكومة طوكيو الاسمين من بين أكثر من 190 ألف اسم من أنحاء اليابان، وبعد استشارة الحديقة الوطنية لحيوان الباندا العملاق، التي تملك الحيوانات.

ويزن كل منهما نحو 6 كيلوغرامات - نحو 50 مرة أثقل من وزنهما عند الولادة- وطول كل منهما 60 سنتيمتراً، وفقا لحديقة الحيوان. وقالت كويكي إن صغيري الباندا مازالا داخل الحديقة لكن من المتوقع عرضهما على الزوار في يناير/ كانون ثان عندما يبلغان 6 أشهر، إلى جانب أمهما.