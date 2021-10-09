شاهد: استمرار تدفق الحمم من بركان كومبري فييخا في جزر الكناري

استمر بركان كومبري فييخا في لا بالما بجزر الكناري في إطلاق الدخان والحمم البركانية في وقت مبكر من يوم السبت كجزء من ثوران استمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وعلى الرغم من أنه استقر في الأيام الأخيرة، إلا أن العلماء يقولون إن مسار الثوران لا يمكن التنبؤ به.

وأجبرت الحمم البركانية على إخلاء أكثر من 6000 شخص ودمرت أكثر من 600 منزل. كما أغلقت سحابة الرماد مطار لا بالما الشهر الماضي مؤقتًا.

وساعدت عمليات الإجلاء العاجلة في تفادي وقوع ضحايا من جراء ثوران البركان، ولم تتأثر معظم الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 85 ألف شخص.

تقع جزر الكناري البركانية قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا.