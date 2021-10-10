انتخابات العراق | استمرار فرز الأصوات وسط ترقب للنتائج

انتخابات العراق | استمرار فرز الأصوات وسط ترقب للنتائجمحادثة
مفوضية الانتخابات: النتائج ستصدر قريباً ونسبة المشاركة أيضاً
صالح: نقطة شروع باتجاه الإصلاح
وفد الجامعة العربية: المؤشرات تشير إلى نجاح الانتخابات
نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مسؤول في وفد الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات أن المؤشرات الأولية "تشير إلى نجاح العملية الانتخابية في العراق". وقال الأمين العام المساعد، رئيس بعثة وفد جامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، إن هناك بعض الملاحظات التي تم تسجيلها ولكنها "لا تؤثر في جوهر نجاح الانتخابات".
انتهاء التصويت
نسبة المشاركة
صالح والكاظمي يدعوان إلى التصويت
وتمنى الرئيس صالح "أن يمارس كل مواطن حقه الدستوري في المساهمة في رسم المستقبل"، بينما توجه الكاظمي عقب الإدلاء بصوته في بغداد إلى العراقيين وقال "أخروج وانتخبوا، غيّروا واقعكم من أجل العراق ومن أجل مستقبلكم".
فتح صناديق الاقتراع
فتحت صناديق الاقتراع في العراق الأحد في انتخابات نيابية مبكرة، تقدمها السلطة على أنها تنازل لحركة احتجاجية غير مسبوقة، لكن الفساد المزمن وسطوة الفصائل المسلحة تضعف آمال الناخبين بإمكانية أن يحقق هذا الاستحقاق تغييراً ملموساً.
وقالت وكالات عالمية بينها فرانس برس إن عدد المقترعين في الصباح كان ضئيلاً جداً، وأن أكثريتهم كانوا من المسنين، فيما يبرز الشباب العراقي كالغائب الأكبر عن التصويت.
وتتم العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة وكان عناصر الجيش وقوى انتخبوا سابقاً من أجل تأمين سير وسلامة الانتخابات.
فتحت صناديق الاقتراع في العراق الأحد في انتخابات نيابية مبكرة، تقدمها السلطة على أنها تنازل لحركة احتجاجية غير مسبوقة، لكن الفساد المزمن وسطوة الفصائل المسلحة تضعف آمال الناخبين بإمكانية أن يحقق هذا الاستحقاق تغييراً ملموساً.
وقالت وكالات عالمية بينها فرانس برس إن عدد المقترعين في الصباح كان ضئيلاً جداً، وأن أكثريتهم كانوا من المسنين، فيما يبرز الشباب العراقي كالغائب الأكبر عن التصويت.
وتتم العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة وكان عناصر الجيش وقوى انتخبوا سابقاً من أجل تأمين سير وسلامة الانتخابات.
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