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انتخابات العراق | استمرار فرز الأصوات وسط ترقب للنتائج

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بقلم:  يورونيوز
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موظف يفتح أحد صناديق الاقتراع في بغداد
موظف يفتح أحد صناديق الاقتراع في بغداد   -   حقوق النشر  AP
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18:25

مفوضية الانتخابات: النتائج ستصدر قريباً ونسبة المشاركة أيضاً

قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن النتائج سيعلن عنها في الساعات المقبلة (خلال الساعات الـ24 المقبلة) ولكنها لم تكشف عن نسبة المشاركة، معلنة أنها ستنشر تقريراً مكتوباً خلال "ساعتين تقريباً" لتوضيح هذه المسألة. 
وفي مؤتمر صحافي موجز، قالت جليل عدنان خلف رئيس اللجنة إن إنجاز الانتخابات كان "صعباً" وتطلب العمل من أجل تحضيرها نحو سنتين. وبخصوص بعض المخالفات التي شابت العملية الانتخابية، ذكر المتحدث باسم اللجنة أنه يحق لأي مواطن رفع شكوى طلباً النظر في هذه المسألة. 
18:05

صالح: نقطة شروع باتجاه الإصلاح 

في أول تعليق له على الانتخابات أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، في تغريدة عبر تويتر أن إتمامها بمثابة "نقطة شروع باتجاه الإصلاح الذي ينشده الشعب وتأكيد على خياره الديمقراطي" مضيفاً "تنتظرنا مهمة جسيمة لتشكيل سلطات معبّرة عن إرادته تُحقق تطلعاته نحو مستقبل أفضل". 
17:46

وفد الجامعة العربية: المؤشرات تشير إلى نجاح الانتخابات 

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مسؤول في وفد الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات أن المؤشرات الأولية "تشير إلى نجاح العملية الانتخابية في العراق". وقال الأمين العام المساعد، رئيس بعثة وفد جامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، إن هناك بعض الملاحظات التي تم تسجيلها ولكنها "لا تؤثر في جوهر نجاح الانتخابات".

17:02

انتهاء التصويت 

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية انتهاء التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع على أن يبدأ صدور النتائج لاحقاً هذا المساء. 
وفي السياق علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على يوم الانتخابات قائلاً إن السلطة "أتممت واجبها بإجراء انتخابات نزيهة وآمنة" شاكراً الناخبين والمرشحين والمراقبين والقوى السياسية والقوى الأمنية والمراجع الدينية. 
قال الكاظمي عبر حسابه في تويتر "أتممنا الواجب"
16:25

نسبة المشاركة 

قبل نحو ثلاث ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة 18.00 (15,00 ت غ)، لم تتخط نسبة المشاركة الـ30 بالمئة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن رئيس المفوضية الانتخابية جليل عدنان. 
وقالت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون في مؤتمر صحافي "للأسف، في هذه المرحلة، لاحظنا نسبة مشاركة ضئيلة"، مضيفةً "هذه إشارة سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل بأن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك". 
 
16:11

صالح والكاظمي يدعوان إلى التصويت

دعا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العراقيين إلى "الخروج" والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد اليوم، الأحد، والتي من المتوقع أن تشهد نسبة مقاطعة عالية جداً.
وتمنى الرئيس صالح "أن يمارس كل مواطن حقه الدستوري في المساهمة في رسم المستقبل"، بينما توجه الكاظمي عقب الإدلاء بصوته في بغداد إلى العراقيين وقال "أخروج وانتخبوا، غيّروا واقعكم من أجل العراق ومن أجل مستقبلكم". 
الكاظمي خلال الإدلاء بصوته في المنطقة الخضراء ببغداد
16:01

فتح صناديق الاقتراع

فتحت صناديق الاقتراع في العراق الأحد في انتخابات نيابية مبكرة، تقدمها السلطة على أنها تنازل لحركة احتجاجية غير مسبوقة، لكن الفساد المزمن وسطوة الفصائل المسلحة تضعف آمال الناخبين بإمكانية أن يحقق هذا الاستحقاق تغييراً ملموساً.

وقالت وكالات عالمية بينها فرانس برس إن عدد المقترعين في الصباح كان ضئيلاً جداً، وأن أكثريتهم كانوا من المسنين، فيما يبرز الشباب العراقي كالغائب الأكبر عن التصويت

وتتم العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة وكان عناصر الجيش وقوى انتخبوا سابقاً من أجل تأمين سير وسلامة الانتخابات. 

أمام أحد مراكز الاقتراع في النجف

تغطية مباشرة للانتخابات التشريعية العراقية 2021

المصادر الإضافية • وكالات