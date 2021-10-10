فيديو | صالح والكاظمي يدعوان العراقيين إلى "الخروج والاقتراع"

دعا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العراقيين إلى "الخروج" والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد اليوم، الأحد، والتي من المتوقع أن تشهد نسبة مقاطعة عالية جداً.

وفيما ذكرت وكالات إعلامية عالمية عن تغيب واسع عن مراكز الاقتراع خصوصاً في صفوف الشباب الذين يشكّون في "ديمقراطية الانتخابات"، ذكرت فرانس برس أن مسنين حضروا للاقتراع في العاصمة منذ الصباح.

وقال الكاظمي عقب الإدلاء بصوته في إحدى مدارس بغداد في المنطقة الخضراء "أخروج وانتخبوا، غيّروا واقعكم من أجل العراق ومن أجل مستقبلكم" وكرّر مفردة "انتخبوا" ثلاث مرات.

من جهته قال الرئيس صالح "إنه لحق وطني عظيم ولفرصة كبيرة للعراق للتقدّم نحو الإصلاحات وتحقيق ما يبحث عنه العراقيون، حياة حرة وكريمة" متمنياً "أن يمارس كل مواطن حقه الدستوري في المساهمة في رسم المستقبل".

وفي العام 2018 شهدت الانتخابات نسبة مشاركة ضئيلة بلغت 44 بالمئة، وكان ذلك بمثابة رقم قياسي، ويرجح مراقبون بأن تكون نسبة انتخابات 2021 أقلّ خصوصاً بعد القمع الدموي والتصفيات التي واجهها المحتجون منذ بدء تحركاتهم في نهاية 2019.

وفي السياق قالت مسؤولة بعثة المراقبين الأوروبيين للانتخابات، فيولا كون كرامون، إنه من المبكر جداً إجراء تقييم للتصويت وسير العملية الانتخابية موضحة أن "الأمور التقنية سارت على ما يرام". وأشارت كرامون إلى أن لجنة المراقبة لم تسجل حتى الآن "حوادث كبرى" متمنية أن تستمر العملية الانتخابية بطريقة "سلمية وهادئة".