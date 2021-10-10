تحطّم طائرة تقل 23 راكبا في وسط روسيا

لقي 16 شخصا حتفهم لدى تحطم طائرة من طراز إل-410 تقل مظليين مدنيين في جمهورية تتارستان في وسط روسيا الأحد، على ما أعلنت وزارة الطوارئ.

وقالت الوزارة في قناتها على تلغرام انه "تم انقاذ سبعة اشخاص" وانتشال 16 جثة.

وتحطمت الطائرة عند الساعة 09,23 (06,23 بتوقيت غرينتش) في جمهورية تتارستان وكانت تقل 22 شخصا. وقد انشطرت إلى جزءين بفعل قوة الاصطدام بحسب الصور التي نقلتها الوزارة.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي نقلا عن مصدر في وزارة الصحة المحلية أن الناجين السبعة نقلوا إلى مستشفى وأن أحدهم "في حال خطرة".

وأوردت وكالة إنترفاكس أن الطائرة كانت تابعة لناد محلي لمنظمة دوزاف شبه العسكرية، وهي جمعية تطوعية لمساعدة الجيش والطيران والبحرية.

وأجرت روسيا تحسينات على سلامة الطيران بشكل كبير منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن حوادث التحطم ما زالت تحدث بشكل متكرر، خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة مثل الشرق الأقصى.