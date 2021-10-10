رومانيا تواجه موجة رابعة من فيروس كورونا أشد صعوبة وخطورة

تواجه رومانيا موجة رابعة من تفشي فيروس كورونا المستجد أكثر حدة من الموجات السابقة، حيث سجلت البلاد في الـ 24 ساعة الأخيرة حوالي 14019 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19.كما أحصت 282 وفاة خلال الساعات الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 39209 وفاة منذ ظهور الوباء.

وتشهد محتلف المستشفيات وضعا مأساويا حيث تحاول الأطقم الصحية مساعدة المرضى المتوافدين للعلاج. يتواجد 1593 مريضًا في العناية المركزة، وتعمل المستشفيات بكامل طاقتها.

وأمام هذا الوضع الصحي الصعب، استنفدت المستشفيات كامل طاقاتها من حيث عدد الأسرة المتاحة السبت. وقررت السلطات تشغيل المستشفى الميداني المقام في منطقة بيبيرا في ضواحي العاصمة بوخارست.

وقالت السلطات إنها تقوم بأخر التحضيرات قبل إعادة افتتاح المستشفى الميداني في الأيام المقبلة. كما تقرر اعتبارًا من السبت استقبال المرضى في مستشفى مودولار الواقع في منطقة ليتكاني، بالقرب من ياش، والذي وضع تحت قيادة عسكرية.

في مستشفى الطوارئ في بوخارست، تم قبول 26 مريضًا في وحدة العناية المركزة. ويكافح الأطباء والممرضون من أجل مساعدتهم.

لفتت الأطقم الصحية في مستشفى العاصمة إلى أن أصغر مريض يتواجد في مصلحة العناية المركزة يبلغ من العمر 22 عامًا وأكبرهم يبلغ 92 عامًا. وأضاف أنه من بين المرضى المتواجدين في المستشفى تلقى 3 فقط اللقاح المضاد لفيروس كورونا ولديهم أشكال متوسطة أو خفيفة من الأعراض.