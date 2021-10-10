انطلاق محاكمة شقيق الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة

بدأت في الجزائر الأحد محاكمة مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مع مسؤولين سابقين بتهم فساد وتزوير، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وبدأت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة، جلسة محاكمة سعيد بوتفليقة وزير العدل السابق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد ومتهمين آخرين.

ووُجهت إلى هؤلاء تهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"إعاقة السير الحسن للعدالة" و"التحريض على التحيز و على التزوير في محررات رسمية".

وكان من المقرر بدء المحاكمة في 27 أيلول/سبتمبر لكن تم تأجيلها بطلب من هيئة الدفاع.

وتم توقيف سعيد بوتفليقة البالغ من العمر 63 عاما في أيار/مايو 2019 وحوكم في محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".

وفي الثاني من كانون الثاني/يناير 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف وتحويله على السجن المدني لمتابعته في قضايا أخرى.

ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش، في نيسان/ابريل 2019 ، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وسدن وحاكم وأدان العديد من المسؤولين ورجال الإعمال.