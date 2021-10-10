عاد مهرجان "كوميك كون" المتخصص في فنون الكوميكس والرسوم المتحركة والشخصيات الكرتونية إلى مدينة نيويورك الأمريكية بعد سنتين من التعليق جراء تفشي فيروس كورونا. ونظمت طبعة العام 2020 بشكل افتراضي العام الماضي بسبب استمرار الجائحة.

نسخة العام 2021 ، انطلقت الجمعة في مركز جاكوب جافيتس لمهرجان ثقافة الكتاب الهزلي وسط بروتوكول صحي خاص. وأجبر المشاركون البالغون أكثر من 12 عاما تقديم شهادة حصولهم على اللقاح. وعلى الأطفال الذين يبلغون من العمر 11 عامًا أو أقل إظهار اختبار سلبي لكوفيد. كما قرر المنظمون فرض ارتداء الكمامة على جميع الحاضرين.

من المتوقع أن يجذب مهرجان كوميك كون 140 ألف شخصا هذا العام. كما يمكن للمعجبين غير القادرين على الحضور شخصيًا شراء تذاكر رقمية صالحة طوال الأيام الأربعة من المهرجان.

شملت شخصيات الرسوم المسلسلة التي جذبت المشاركين في المهرجان أبطال سلسلة ستار تراك، ديسكوفري وستار تراك وبروديجي المقرر أن يصدر قريبا. ومن بين الضيوف المميزين في حدث هذا العام جون سينا ​​وويليام شاتنر وديفيد هاربور وهايدن كريستنسن.