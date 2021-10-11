الإقبال على تعلم اللغة الكورية مؤشر على الهوس العالمي بمسلسل "لعبة الحبار"

أدى النجاح الكبير لمسلسل "سكويد غايم" أو "لعبة الحبار" الكوري الجنوبي على منصة نتفليكس إلى إقبال كبير على تعلم اللغة الكورية، بحيث وصل عدد من يتعلمونها إلى قرابة 8 ملايين مستخدم.

ووفقا لتطبيق لتعليم اللغات "دولينغو"، فإن الاهتمام بتعلم اللغة الكورية زاد مع نجاح مسلسل "لعبة الحبار"، مما يؤكد الهوس العالمي المتزايد بالثقافة الكورية الجنوبية.

وأضاف تطبيق دولينغو أن المسلسل التشويقي "سكويد غايم"، المؤلف من 9 حلقات حول متسابقين يعانون من ضائقة مالية يتنافسون حتى الموت في محاولة للفوز بمبلغ 45.6 مليار وون، أو ما يعادل 38.31 مليون دولار، حفز المبتدئين ومن يدرسون بالفعل اللغة الكورية على تحسين مهاراتهم، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وسجل تطبيق "دولينغو" زيادة كبيرة جدا وصلت إلى 76 في المئة في عدد المستخدمين الجدد الذين اشتركوا لتعلم اللغة الكورية في بريطانيا، و40 في المئة في الولايات المتحدة، وذلك خلال الأسبوعين التاليين لعرض المسلسل لأول مرة على خدمة البث التلفزيوني المشهورة.

ووفقا للمؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي، يبلغ عدد المتحدثين باللغة الكورية في جميع أنحاء العالم حوالي 77 مليونا.

وذكر تطبيق "دولينغو" أن لديه أكثر من 7.9 مليون مستخدم نشط يتعلمون اللغة الكورية، وهي ثاني أسرع لغاته نموا بعد اللغة الهندية.