مقتل ثلاثة مهاجرين بينهم جزائريان دهسهم قطار في جنوب فرنسا

قالت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية إن ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم في جنوب غرب فرنسا بعد أن صدمهم قطار وهم ممدين على القضبان. وذكرت المتحدثة أن أربعة مهاجرين كانوا على مسار القطار بالقرب من سان جان دو لوز حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا عندما صدمهم قطار متجه إلى مدينة بوردو. وأضافت أن ثلاثة لقوا حتفهم على الفور فيما أصيب آخر بجروح خطيرة وذكرت أنه لم يتضح سبب استلقائهم على القضبان.

وخسب مصادر أمنية فإن اثنين من المهاجرين يحملان الجنسية الجزائرية وجنسية الاثنين الآخرين غير معروفة. وأشار إينيكو الدانا دوات رئيس بلدية مدينة سيبور المجاورة لقناة بي.إف.إم التلفزيونية إلى أن المنطقة القريبة من الحدود الاسبانية تعد ممرا للمهاجرين.