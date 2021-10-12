فون دير لايين تعلن تخصيص الاتحاد الأوروبي مليار يورو لأفغانستان

أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيعلن اليوم خلال قمة مجموعة العشرين الافتراضية في روما عن برنامج مساعدات بقيمة مليار يورو للشعب الأفغاني ودول الجوار لتجنب انهيار إنساني.

وقالت فون دير لايين في بيان "علينا القيام بكل ما بوسعنا لتجنب انهيار إنساني واجتماعي-اقتصادي كبير في أفغانستان. الشعب الأفغاني يجب ألا يدفع ثمن أعمال طالبان. لذلك فان حزمة الدعم موجهة الى الشعب الأفغاني ودول الجوار التي كانت أول من قدم له المساعدة".

وقالت المفوضية إن المساعدات تتضمن مبلغاً قدره 300 مليون يورو، سيتم إنفاقها على المساعدات الإنسانية، وقد تمّ الاتفاق على هذا المبلغ سابقاً. وإضافة إلى ذلك، ستقدم مساعدات مالية لتوفير للإسكان والطبابة (اللقاحات) وأيضاً حماية المدنيين وحقوق الإنسان.

والاتفاق تمّ بعد استشارات بين الدول الأعضاء في التكتل خلال اجتماع لوزراء التنمية الذي قرروا اعتماد سياسة "موزونة" من أجل تقديم المساعدات "مباشرة للشعب الأفغاني" وتفادي كارثة إنسانية، ومن دون أن اعتراف ضمني بحكومة طالبان. وسيخصص المال الأوروبي لدعم الأفغان عبر المنظمات الدولية العاملة في البلد الممزق بالحروب.

وأعلنت المفوضية كذلك أن المساعدات الشاملة الأوروبية لأفغانستان سيتم تجميدها، مذكرة بأن هناك 5 معايير يجب تطبيقها قبل البدء بالمشاريع التنموية المشتركة بين بروكسل وكابول.

وكان مسؤولون أوروبيون وأميركيون اجتمعوا في قطر مع قادة من طالبان حيث يواصل دبلوماسيو الحركة المتطرفة بذل الجهود بغية الحصول على دعم دولي.