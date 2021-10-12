لبنان.. نصر الله يدعو الحكومة لطلب "استثناء" من العقوبات الأمريكية لاستيراد وقود إيراني

كرر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله دعوته يوم الاثنين للحكومة من أجل طلب "استثناء" من العقوبات الأمريكية كي يتسنى استيراد الوقود الإيراني وتخفيف النقص الحاد في المحروقات.

وقال نصر الله إن على الحكومة أن تجعل حل "مشكلة الكهرباء.. أولوية مطلقة" بالنسبة لها، مضيفا أن انقطاع الكهرباء التام يوم السبت عندما توقفت أكبر محطتين للطاقة في لبنان عن العمل كان مثل "موت سريري" بالنسبة للبلد ككل.

وأضاف في كلمة تلفزيونية "الحكومة خليها تطلب استثناء من الأمريكان، وخلي الشركات اللبنانية هي تروح تشتري ونحن نضمن لها الحكي مع إيران، ونحن بننسحب من هذا الملف نهائيا. اتفضلوا تحملوا المسؤولية وافتحوا هذا الباب. ساعدونا حتى ما نخرق السيادة".

وتنسق جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران دخول شحنات من زيت الوقود والبنزين إلى لبنان منذ أغسطس آب مع زيادة نقص المحروقات وسط انهيار اقتصادي، وذلك على الرغم من العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن الشحنات الإيرانية تشكل انتهاكا لسيادة البلاد.

وترسل إيران شحنات الوقود إلى ميناء بانياس في سوريا، حيث تنقل بعدها في شاحنات إلى لبنان، في عملية ينظمها حزب الله. وسوريا خاضعة أيضا لعقوبات أمريكية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عبر في زيارة لبيروت الأسبوع الماضي عن استعداد بلاده لبناء محطتي كهرباء في لبنان، إحداهما في بيروت والأخرى في الجنوب، خلال 18 شهرا.

وحث نصر الله يوم الاثنين الحكومة على الرد على هذا العرض.