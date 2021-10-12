جندي كوري شمالي يثير الجدل على منصات التواصل بسبب ملابس زرقاء ضيقة

أثار جندي من كوريا الشمالية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في صورة إعلامية حكومية بملابس زرقاء ضيقة للغاية، ووصفه بعض رواد التواصل بأنه "البطل الخارق" و"كابتن من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" و"رجل الصاروخ".

والتقطت الصورة مع الزعيم كيم جونغ أون بحضور ما يقرب من 30 جنديا خلال معرض لأنظمة الأسلحة، يوم الإثنين.

ارتدى كل المشاركين في المعرض الزي الرسمي الأخضر الزيتوني، وهو اللون المعتمد غالبا للزي العسكري الكوري الشمالي، باستثناء شخصين فقط كانا يرتديان ألوانا مختلفة، أحدهما الأزرق والآخر زيا باللون الأزرق الداكن. فيما ارتدي كيم بدلة داكنة اللون.

وعند نشر صور المعرض، اليوم الثلاثاء، أطلق رواد التواصل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول أخرى تغريدات ممازحة للجندي الكوري الشمالي، واصفين إياه بـ"كرة مدفع بشرية"، أو "كابتن أمريكا" في كوريا الشمالية، أو "عضو في قوات الفضاء الكورية الشمالية".

لم تحدد وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية هوية الرجل باللباس الأزرق، إلا أن الخبير في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري، جيفري لويس، نشر تغريدة على حسابه على تويتر كتب فيها: "يبدو أنه المظلي". وقد صاغ استنتاجه هذا ربما لأن بعض المظليين ارتدوا نفس الزي في عرض جوي سابق في كوريا الشمالية.

وأظهرت صور أخرى الزعيم الكوري، كيم، وهو يشاهد مجموعة من الطائرات وهي تحلق خلال عرض جوي قبل بداية المعرض.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن "مظليا من الدرجة الأولى أظهر مهاراته في الهبوط، ورفع علم الحزب الأحمر في السماء قبل حفل افتتاح المعرض".