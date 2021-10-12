شقيقة سجين سعودي: صفقة الاستحواذ على نيوكاسل محاولة لـ"تبييض" انتهاكات المملكة

طالبت شابّةٌ سعودية تقول إن شقيقها المعتقل في سجون المملكة السعودية تعرّض للتعذيب، طالبت مشجعي فريق نيوكاسل يونايتد الإنكليزي بتذكر "ضحايا" ما وصفتها بـ"الانتهاكات" التي تقوم بها الدولة السعودية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي عقد قبل أيام صفقة للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، ووافقت إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز على الصفقة بعدما تحصلت، كما قالت، على "ضمانات ملزمة قانونا" بأن الدولة السعودية لن تسيطر على النادي.

وقالت السعودية أريج السدحان التي يقضي شقيقها حكماً بالسجن مدّة 20 عاماً بسبب تغريدات انتقد فيها الأوضاع في المملكة، قالت: إن الصفقة البالغة 305 ملايين جنيه إسترليني، كانت محاولة (من قبل الحكومة السعودية) لـ"تبييض" الانتهاكات التي ترتكبها، على حد تعبير القائلة..

وأضافت الشابّة السدحان، التي تقيم في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية أن شقيقها الناشط في مجال الإغاثة "اختطف" من مكتبه في مقر الصليب الأحمر بالرياض في شهر آذار/مارس من العام 2018، وبعدها "اختفى قسراً".

وأشارت إلى أنه احتجز دون أن توجّه إليه تهماً محددة، وتعرض لـ"التعذيب الوحشي" مدّة ثلاث سنوات قبل تقديمه إلى "محاكمة صورية" أدانته بتهم "غامضة" تتعلق بتغريداتٍ له على "تويتر"، منوهةً بأن الحكمَ الصادر بحق شقيقها يقضي بالسجن مدّة 20 عاماً، يتبعها حظراً للسفر مدّة 20 عاماً.

وكان شقيق أريج السدحان قدّم استئنافاً للطعن بالحكم، غير أنه وقبل يومين من إعلان الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد، أعلنت المحكمة رفضها لطلب الاستئناف.

وأعربت السدحان عن اعتقادها بأن أحد أسباب سجنه المطوّل ورفض المسؤولين السماح له بالتواصل مع أسرته، هو وجود علامات تعذيب، "وأذية دائمة" في جسده "تحاول السلطات يائسة إخفاءها".

وأكدت السدحان في حديث أدلت به لـ"بي بي سي" أن وضع شقيقها "مفجعٌ، ويتوجب علينا التعامل معه"، وقالت مستطردة: "لكنّ أخي هو حالة واحدة من بين حالات (اعتقال وتعذيب) كثيرة (في السعودية)".

وتأمل السدحان، كما تقول، بأن يؤدي استحواذ الطرف السعودي على النادي ورد فعل مشجعيه، إلى الضغط على السعودية من أجل تغيير سياستها بشأن حقوق الإنسان، مضيفةً: آمل أن أرى المشجعين يحملون صور (الصحفي السعودي جمال) خاشقجي وصور الضحايا الآخرين، وذلك خلال (المباريات التي يجريها نيوكاسل يونايتد) للتذكير بانتهاكات حقوق الإنسان (في السعودية) والمطالبة بوقفها.

وخاشقجي كاتب سعودي عاش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة حيث كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها ولي العهد في السعودية الأمير محمد بن سلمان، وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 دخل قنصلية بلاده في اسطنبول لاتمام معاملات زواجه من خديجة جنكيز التركية الجنسية. ووفقا لمسؤولين أميركيين وأتراك، عمدت فرقة اغتيال سعودية كانت بانتظاره الى خنقه وتقطيع جثته التي لم يتم العثور عليها أبدا.

يذكر أنه بموجب صفقة الاستحواذ ستشغل أماندا ستافيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي سي بي كابيتال (الشريكة في صفقة الاستحواذ)، مقعدا في مجلس إدارة نيوكاسل، بينما سيتولى ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، منصب الرئيس غير التنفيذي للنادي.

وقالت ستافيلي إن المالكين الجدد يقومون "باستثمار طويل الأمد" لضمان أن نيوكاسل "ينافس بانتظام على البطولات الكبرى".وكان آخر لقب محلي كبير لنادي نيوكاسل هو كأس الاتحاد الإنجليزي لعام 1955.