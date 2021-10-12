يونيسف تؤكد أن 19 ألف طفل عبروا غابات خطرة خلال هجرتهم إلى أمريكا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن 19 ألف طفل عبروا منذ بداية العام منطقة غابات استوائية خطيرة على الحدود بين بنما وكولومبيا في هجرتهم نحو الولايات المتحدة.

وأكدت يونيسف في بيان يوم الاثنين أن عدد الأطفال الذي عبروا منطقة دارين جاب يبلغ ثلاثة أمثال أقرانهم الذين اجتازوها على مدار الأعوام الخمسة الماضية. وأضافت المنظمة أن واحدا من كل خمسة مهاجرين يعبرون الحدود من الأطفال ونصفهم تحت سن الخمس سنوات.

وقالت يونيسف إنه في عام 2021 تم العثور على خمسة أطفال على الأقل موتى في الأحراش ووصل أكثر من 150 طفلا إلى بنما بدون آبائهم وبعضهم حديث الولادة وهو عدد أكثر بخمسة أمثال عن نظيره في العام الماضي.

وقالت جين جوخ المديرة الاقليمية ليونيسف: "في أعماق الغابات هناك أخطار السطو المسلح والاغتصاب وتهريب البشر بالإضافة إلى الحيوانات المفترسة والحشرات الضارة وعدم توفر مياه صالحة للشرب. أسبوع تلو الآخر يموت المزيد من الأطفال أو يفقدون آبائهم أو يفترقون عن أقاربهم في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر".

وفي مطلع 2021، حذرت السلطات في بنما من كارثة محتملة بعد فتح الحدود التي ظلت مغلقة لأشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

منطقة دارين جاب هي غابة استوائية كثيفة تفصل بين بنما وكولومبيا وتعد الأخطر في قارة أمريكا الجنوبية.